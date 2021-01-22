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美重返巴黎協定 新能源股受捧

2021-01-22 列印
        美國總統拜登上任後馬上重啟重要環保政策，加上獲得內地南下資金青睞，新能源股及新經濟股續受捧。昨天宣誓就職後，拜登幾小時後便簽署重返巴黎協定文件，即日遞交聯合國，可見於環境政策上的決心，部份光伏太陽能股今日走勢強勁，水發興業（750）在升28%收市報1.8元，保利協鑫能源（3800）亦升5.25%收報2.03元，今年漲幅超過70%；北京能源國際（686）、協鑫新能源（451）亦分別微升1.8%及1.6%。

        在環保政策推動下，電動車概念板塊再度加熱，經營電動車電池產品的贛鋒鋰業（1772）升5%收報120.8元，比亞迪（1211）亦繼續維持升勢。

        北水持續流入，截至1月21日，南向資金已連續22個交易日淨買入，連續14個交易日淨買入額超百億元。連創新高的騰訊（700）、美團（3690）列淨買入額位前二，分別獲淨買入39.41億元及22.24億元。

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