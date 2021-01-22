六新股或下周搶灘 貝康醫療改期發佈

多隻重磅新股，傳最快下周登場，或出現六新股齊搶灘情況，當中包括焦點新股抖音的勁敵－快手。主打試管嬰兒基因檢測的貝康醫療，亦傳最快下周開招。不過，原定於今日舉行發佈會，則因技術問題改期。早前有消息指該股計劃籌集最多2.5億美元（折合約19.5億港元），中信證券為獨家保薦人。



抖音的競爭對手快手，在本周亦已經陸續進行上市預路演，市傳其最快於下周二（26日）招股，預計集資50億美元（折合約390億港元），多間券商亦一早為其預留充足孖展，並容許客戶認購時最高可借九成半的金額，綜合多間券商，目前合共為快手預留1450億元孖展。



貝康醫療是中國輔助生殖基因檢測解決方案的領先創新平台，其核心產品為PGT-A試劑盒，是內地唯一一款獲得國家藥監局批准的三代試管嬰兒基因檢測試劑盒。而其另外兩款同類產品PGT-M以及PGT-SR試劑盒亦正在開發，預計分別於2022年以及2024年獲得藥監局註冊批准。該公司於2015年起先後進行4輪融資，去年7月進行D輪融資，引入高瓴資本。而早前的融資亦已經引入OrbiMed、元生創投、道遠資本、博華資產等資本。



另外，雅各臣旗下的醫療保健品公司健倍苗苗亦於昨日通過上市聆訊，公司主要銷售消費者醫療保健品以及品牌重要，而產品的據點主要分佈在大中華、東南亞以及其他選定國家，中國銀河國際為獨家保薦人。根據市場調查報告顯示，按收益計算，公司於香港經營非處方品牌藥及重要的運營商中排名第四。



微創心通擬籌23.4億



心臟瓣膜疾病領域醫療器械公司微創心通亦進入最後直路，據報日前已經進行上市預演，除母企微創醫療外，GIC、高瓴資本、清池資本、華泰證券以及海通基金等資本均有持股，預計籌資3億美元（約23.4億港元），摩根大通、花旗以及中金為聯席保薦人。除此以外，中國癌症早期篩查產品製造商諾輝健康據報最快於下周起招股，高盛及瑞銀為聯席保薦人。



