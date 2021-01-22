李小加倡「滴灌通」助中小企

港交所（388）前行政總裁李小加在近期瑞銀大中華研討會上，公開了自己退任後的首個「滴灌通」（micro connect）計劃。他指，所謂「滴灌通」是希望通過數碼平台，將資金引流至有需要且有回報潛力的中小型企業，令他們能以更低成本獲得融資，同時為交易所培養潛在上市企業。不過，該構思仍處於非常初期的階段。



李小加進一步解釋，目前全球數個大型交易所都聚焦於交易公司股票，但要思考有一日是否也可以為公司的現金流或收益權進行融資。



屆時將促成一種新的金融服務類型，為有活力的小企業融資。



