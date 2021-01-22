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22中概股今年有望回流

2021-01-22 列印
　　摩根大通發報告指，繼10隻中概股回流本港後，最新計算仍有22隻股份符合港交所第二上市資格，包括拼多多、百度、嗶哩嗶哩等。摩通又指，第二上市股份能否納入港股通，還需內地監管機構發出特殊批准，亦有可能出台澄清文件。

        摩通認為有望回港作第二上市的中概股名單，按市值大小排序，分別是拼多多、蔚來、百度、嗶哩嗶哩、好未來教育、騰訊音樂、攜程、唯品會、愛奇藝、汽車之家、新浪微博、歡聚集團、世紀互聯、虎牙、前程無憂、搜狗、陌陌、諾亞中國、小牛電動、晶科能源、360金融、海亮教育。

        



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