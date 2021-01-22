三大電訊商函紐交所 尋求覆議除牌決定

適逢美國政府換屆之際，三大中資電訊商被紐交所「下架」一事，或能再次化險為夷。中移動（941）、中電信（728）及聯通（762）對於早前在美上市的預託證券（ADR）被下令除牌事宜，昨要求紐約證交所覆議其退市決定，以及在覆議該決定有結果前，暫緩暫停ADR買賣的做法。有分析指，預計新政府上場後，推翻除牌決定的機會較大。



內地電訊商中移動、中國電信及聯通昨日齊公佈，指為了保護公司及股東的合法權益，三家公司將於美國時間1月20日，向紐交所提出書面要求，要求紐交所董事會的一個委員會覆議退市的決定。三大電訊股尋求翻盤的消息傳出後，昨日仍未能扭轉跌勢，聯通（762）收挫1.81%，報4.88元；中電信收跌1.72%，報2.29元；中移動（941）微跌0.1%，報48.95元。



根據紐約證交所上市公司手冊，覆議將獲安排在提出覆議要求之日起至少25個工作日後舉行。公司已要求該委員會推翻該決定，及在覆議該決定有結果前，暫緩暫停ADR之買賣。該等公司指，投資者務必注意，不保證推翻紐約證交所決定的覆議要求，或在覆議期間，暫緩暫停美國存託股份買賣的要求一定能成功。



覆議前暫停ADR買賣



該三家公司稱，自上市以來，一直嚴格遵守各項法律法規、市場規則及上市地的監管要求，依法合規運營；將繼續密切關注相關事項的進展，並尋求專業意見和保留一切權利，以保護公司的合法權益。



因應早前特朗普政府進一步加強，禁止美國投資者投資中國軍方有關企業的行政命令，當局於去年除夕曾勒令三大中資電訊股的ADR除牌，惟相隔五天後收回決定，其後有消息指於美國財長壓力下，令紐交所再次重啟除牌的決定。



光銀國際董事總經理林樵基表示，相信推翻除牌一事的機會較大，由於早前紐交所亦曾經轉軚，撤回三間公司的除牌決定，加上美國新政府的上場，料態度會轉趨溫和，故預計推翻一事或能夠成事。



