人民幣全球支付續排第五

人民幣離岸價(CNH)方面，昨全日窄幅徘徊於6.4552至6.4684兌1美元。
交易員指，拜登政府宣誓就職，市場對其經濟刺激計劃的憧憬繼續提振風險情緒，美元保持弱勢，人民幣間接受惠，但目前來看，美國對華強硬立場仍難扭轉，料人民幣短期仍維持橫行調整。
美國是全球新冠肺炎疫情最嚴重的國家，過去一年逾四十萬人染疫死亡，剛卸任總統的特朗普被指抗疫無力，尤其並無要求國民戴口罩。拜登宣誓就任總統後，入主白宮首天即發功，掃走特朗普遺下的一堆「蘇州屎」，重點是簽...
2021-01-22
美國新舊政府交接，面對早前三大中電訊商被紐約證交所下市，中方在拜登政府上場首日回應。中聯通、中移動及中電信分別發公告指，將於當地周三向紐約證券交易所提出覆議較早前交易所取消公司透過美國存託股票上市決定的書面要求。 媒體引述公告指，據紐交所指引，覆議將獲安排在提出日起最少二十五個工作日後舉行。公司有覆議結果前，需暫停有關預託證券買賣。公告強調，要求不保證一定成功。
2021-01-22
近日在重慶冬筍壩遺址出土四座「船棺葬」，是自一九五七年之後重慶地區再一次集中出土「船棺葬」。而據內媒指，此次出土的「船棺葬」是從戰國晚期一直延續到東漢時期。內地考古專家指下一步是「需要尋找與冬筍壩墓地規模匹配的居址。」 內媒報道指，這次在冬筍壩發掘出土的船棺葬，地處長江左岸的三級階地上，分布面積約一萬平方米，時間跨度為戰國晚期至東漢。據報，冬筍壩遺址是中國最早確認的巴文化遺址，這次出土對探索川渝地區的巴文化特徵與演變具重要價值。 重慶冬筍壩現場考古負責人代玉彪指：「冬筍壩墓葬肯定有對應的居址，就是說住的地方，我們需要尋找與冬筍壩墓地規模匹配的居址。」目前發現墓葬二十八座、磚...
2021-01-22
據《星島地產網》報道，二手頻錄減價成交個案，並獲用家承接，世紀21奇豐高級分行經理李嘉文表示，沙田第一城40座低層B室，面積284方呎，兩房間隔，原叫價550萬，議價後以545萬沽出，呎價19190元...
2021-01-22
拜登正式上任新一屆美國總統，沖喜港股，加上大行看好股王騰訊（700），目標價846元，騰訊終升穿700元，股價創新高，帶動恒指突破3萬關。恒指昨低開10點後，迅即突破3萬點，高見30135點，創21個...
2021-01-22
去季澳職常規賽及季後賽雙料冠軍FC悉尼，今季頭兩輪聯賽錄一勝一和算是不過不失，但球隊還是有正面收穫，就是發掘到中場超新星尼奧雲賀夫。該隊今午澳職在這名十九歲新星坐鎮中場下，勢可主場擊退三日前才出戰的中...
2021-01-22
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
無線（TVB、電視廣播）董事局主席許濤昨日宣佈，邀得曾志偉重返TVB出任副總經理兼行政委員會特別顧問，全面負責綜藝及資訊娛樂節目板塊，王祖藍出任首席創意官，兩人的任命即日生效。志偉與TVB綜藝節目主管...
2021-01-22
政府一度決定停辦十五個年宵花市，其後轉軚，加強抗疫措施後，容許原址局部重開，這種出爾反爾施政，一石激起千層浪，除了多個受限聚令打擊的業界怨聲四起，要求照辦煮碗，局部重開之後，體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國亦發聲，批評政府防疫準則不一，要求重開部份康體及文化場地。政府不能裝聾扮啞，必須作出回應。 年宵花市翻生，為何其他活動不可以在精準抗疫之後恢復？這是不少人心中的疑問，原因是政府政策講求邏輯，如果一方符合抗疫條件就可以推行，為何其他人依樣畫葫蘆又不可以？馬逢國的提議，具充份理據，先說演藝活動，觀眾入場前量體溫、必須戴口罩、座位分隔、不設中場酒會，又不會在場內走動，比起年宵...
2021-01-22
馬會牌照委員會公布，郭能、薛恩與波健士的牌照，都獲延長至馬季煞科，三人原來於二月十四日的初三賀歲賽後約滿。另外，原客串至二月份賽期完成的彭國年，亦會留港騎至季終，至於以往曾於港澳盃賽日訪港披甲的巴西籍好手馬雅，則獲發牌駐港，將於三月三日的谷戰登場，騎至七月十四日的馬季煞科谷戰。現年三十二歲的馬雅，在澳門上陣兩季都贏得冠軍騎師殊榮，其後轉戰新加坡，於去年騎師榜中僅以三場頭馬之差屈居亞軍。 馬場浮世繪
2021-01-22