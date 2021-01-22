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人民幣全球支付續排第五

2021-01-22 列印
　　美國總統拜登周三宣誓就職，美匯指數繼續在90.5下方徘徊，昨日人民幣變動不大，在岸價(CNY)收報6.4643兌1美元，小漲33點子。環球銀行金融電信協會（SWIFT）公佈，2020年12月人民幣國際支付份額維持全球第5位。

  人民幣離岸價(CNH)方面，昨全日窄幅徘徊於6.4552至6.4684兌1美元。

  交易員指，拜登政府宣誓就職，市場對其經濟刺激計劃的憧憬繼續提振風險情緒，美元保持弱勢，人民幣間接受惠，但目前來看，美國對華強硬立場仍難扭轉，料人民幣短期仍維持橫行調整。



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