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傳英央行重啟銀行壓力測試

2021-01-22 列印
　　外電報道，英倫銀行今年將恢復對英國銀行進行壓力測試，以確保包括滙豐控股（005）和巴克萊在內的英國大型銀行，能在疫情期間繼續支撐經濟，並將研究銀行如何能夠恢復更正常的股息水平。

  英倫銀行發表聲明指，壓力測試是用來評估銀行所建立的資本緩衝，是否足以應對目前壓力可能演變的情況。今年各銀行需於4月提交應對一系列市場衝擊而未有令資本水平跌破最低要求的初步預估。

  壓力測試情景包括2021至2025年經濟發生二次衰退、英國住宅樓價大跌、失業率升至近12%等。

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