中環IFC外望——滙豐中銀有網上預約換新鈔

兌換新鈔封利是係好多香港市民每年必做的一件事，所以即使香港繼續爆疫，發鈔行都無掃市民興，一如往年，照樣提供換新鈔服務，但為了保障大家，避免人流聚集及減少排隊輪候嘅時間，滙豐及中銀就行多一步，特別安排了網上或手機預約登記換新鈔，亦係兩行首次試行呢個服務。



滙豐就由昨日開始，客戶可透過其網站或手機App，毋須登入便可登記預約，只要簡單輸入姓名及電話，再按所選日期及時間到自選分行，就可直接換領三千元新鈔兌換套裝。滙豐發言人話，網上預約系統啟動後運作順暢，客戶反應踴躍。如果是中銀的客戶，就可以喺呢個星期六及星期日（1月23日至24日）一連兩天，登入中銀手機銀行預約，換領三千元的新鈔標準套裝。



當然，銀行仍要照顧一班前來分行排隊換鈔的客戶，所以為公平起見，兩行網上或手機預約都係有個配額，額滿即止。



耀才老闆炒阿里豐收派利是



港股踏入2021年勢如破竹，直上三萬點，耀才證券（1428）主席葉茂林近期投資阿里巴巴（9988）大有斬獲，特向每位員工大派1000元利是，讓員工一同感受歡樂。



據悉，葉茂林在阿里早前一致被看淡的情況下，反其道而行大手出擊，前日阿里巴巴股價急升，衝破260元，令其大有斬獲。加上港股交投熾熱，帶動耀才的成交及交易宗數創開業以來新高，於是他便豪氣大派集團前線及後勤員工每位1000元利是，以答謝辛勞貢獻。



此外，耀才2020財年首九個月的稅前純利錄得五點八億元，創上市以來同期新高，按年大升約六成四。集團又向所有員工大派花紅，最高者可獲高達三十個月，可以過一個肥年！



高瞻