去年11月螞蟻集團上市計劃告吹，有些原本計劃認購螞蟻股份的基金，把部份資金改為購入港股，當中有五隻基金周四以ETF方式在A股掛牌。在港股熱潮之下，該批基金周四全部升停板，但昨天卻暫停交易，令內地投資者的港股熱潮降溫。此外，《證券時報》周四亦發表評論文章「吹冷風」，指所謂港股「估值窪地」的說法值得商榷，港股估值低是長期存在，並不是近期的市場現象。
內媒吹冷風
以滬深交易所合計，昨天「北水」淨流入約109億元人民幣，較周四減少三成六，較周二的261億元高位，更減少五成八。
內地股市個別發展。上證指數險守3600關口，收報3606，跌0.4%，結束兩連升；深成指數收報15628，揚108點或0.7%；市場交投熾熱，兩市成交合計1.1萬億元人民幣，連續兩日超過萬億元人民幣。總結全周，滬指累漲1.1%。
此外，市傳港府研究在本周末圍封油麻地、佐敦一帶區域以控制疫情，亦拖累本港地產藍籌股全線向下，加劇大市跌勢。雖然如此，以全周計，港股仍飆873點，四個星期已經累升3061點。
本港地產藍籌股受壓，恒隆（101）插3.26%，收報20.8元；九倉置業（1997）挫2.21%，收報41.95元；長實（1113）下滑2.4%，收報40.75元。科技股個別發展，小米（1810）插3.72%，收報29.8元；阿里巴巴（9988）連跌第二日，收低3.09%，報250.6元。另一方面，美團（3690）卻破頂，高見387.6元，收升1.33%，報380.2元；股王騰訊（700）升1.25%，收報691元，限制大市跌幅。
濠賭股受疫情拖累
澳門失守超過200日零確診紀錄，銀娛（027）插4.4%；澳博（880）挫3.8%；新濠（200）下滑3.3%。部份抗逆股則借疫情消息炒高，經營759阿信屋的CEC國際（759）急漲一成；港視（1137）彈3.9%；日清食品（1475）揚2.7%。
宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，投資者可候恒指29000至29100開始部署買入第一注。