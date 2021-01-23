多間公司配股 抽資近40億

上年5月上市的沛嘉醫療（9996）擬配售3380萬股，佔擴大後已發行股本約5.1%。每股配售價為29.38元，較前日收市價29.95元，折讓1.9%，籌集9.93億元。公司稱，配售所得將用於二尖瓣置換術、修復治療領域的潛在產品許可，以及可能併購機遇等。
除兩醫療股外，東方海外（316）將先舊後新配售1140萬股，每股作價81.8元，較前日收市價100元折讓18.2%，集資總額9.33億元，該款項將用於支付在建船舶、購置貨櫃，以及相關資產所需款項等。
同時，五菱汽車（305）亦計劃先舊後新配售2.23億股，每股作價2.47元，較前日收市價2.74元折讓9.85%，所得款項總額5.51億元，擬用於新型電動物流車的研發項目、償還短期借款、業務發展及投資需要等。另陽光能源（757）亦以每股認購價0.29元，向信義光能副主席董清世之妻施丹紅配售1.8億股新股，較前日收市價0.355元折讓18.31%，集資5220萬元。交易完成後，施持股增至6.61%。
受配股消息拖累，沛嘉醫療昨收29.3元，跌2.17%，是上述唯一跌穿配股價的股份；東方海外及五菱汽車分別跌18%及8.39%，收造82元及2.51元，仍在配股價之上。相反地，啟明醫療及陽光能源股價依然堅挺，分別升10.28%及63.38%，收報90.65元及0.58元。