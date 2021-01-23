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快手擬在港集資468億

2021-01-23 列印
　　下周將有多隻重磅新股集結，登陸港股市場展開招股。當中，路透旗下IFR引述消息指，其中一隻大熱門快手科技，再度提高集資規模，由原本市傳的50億美元，增加最多20%，達55億至60億美元（折合約429億至468億港元）。有證券界人士表示，雖然下周或同時有多隻新股同時開招，但仍然以快手最有「睇頭」，認購熱度有機會趕超去年的螞蟻集團（6688）。

　　報道又引述消息人士指，除一早已敲定的保薦團隊成員摩根士丹利、美銀及華興資本外，招銀國際、滙豐、工銀國際及老虎證券均有參與是次招股的承銷工作。估值方面，據悉快手希望公司估值介乎550億至600億美元（折合約4290億至4680億港元）。

　　綜合多家券商數據，目前合共為快手預留1700億元的孖展額度。當中耀才最多可以借出500億元，信誠則預留300億至400億元，海通、輝立以及大華繼顯預留300億、250億以及200億元。另外uSmart預留30億元，時富，以及致富各自預留10億元。

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