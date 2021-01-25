上限價或調升 引10重磅基投 傳快手明日起招股

市傳本周將有多隻新股招股，望可在農曆新年來臨前上市，當中被視為最大熱門的快手傳於明日起招股，每手入場費4696.86元，但亦有最新傳聞指上限價調升至115元，但未能確認。當中騰訊（700）早在2014年「相中」公司並進行投資，在IPO前合共持股21.57%。除此以外，據市場消息指，貝康醫療將在周三（27日）起招股，而同樣通過上市聆訊的微創心通以及健倍苗苗，亦傳會在本周啟動招股程序。



短片平台快手據悉將全球發售4.15億股，招股價上限為93元，每手50股，入場費為4696.86元，二月初掛牌。不過是次本港公開發售部份股份僅佔2.5%，即使有回撥機制，回撥後佔比最高亦僅至7%。不過日前有外電報道指，快手IPO集資額有機會「加碼」兩成，至最多60億美元（約468億港元）。



集資額或增至468億



快手基石投資者陣容鼎盛，據外電報道指，快手將會引入阿聯酋建立並持有的主權投資基金阿布扎比投資局（ADIA）、加拿大養老金計劃投資委員會（CPPIB）、貝萊德基金、Capital Group以及淡馬錫等10個基石投資者。



本港多間券商翹首以待，多間券商包括耀才、輝立、富途等券商最高可以提供九成五孖展。綜合多間券商，目前合共為快手預留1700億元孖展額度。當中耀才最多借出500億元，信誠則預留300至400億元，海通、輝立以及大華繼顯預留300億、250億以及200億元。另外uSmart預留30億元，時富以及致富各自預留10億元。



信誠證券聯席董事張智威分析，雖然下周市傳有多隻新股將會同步招股，當中不乏有潛質的醫療相關股份，但根據現時客戶反應，首選仍是快手，因不論是知名度、增長預期，或是科網概念的熱度，仍是快手更為優勝。



另外，星盛商業（6668）將於今日公佈配售結果，並於明日掛牌。該公司全球發售2.5億股。招股價介乎3.2至3.88元，最高集資9.7億元，每手1000股，入場費3919.1元，建銀國際及中信建投為聯席保薦人。



風華秋實申港上市



此外，內地文化傳媒公司風華秋實向港交所（388）遞交上市申請，該公司主要專注於音樂版權許可及音樂錄製業務，同時亦負責主辦及製作演唱會及藝人管理，同人融資為獨家保薦人。