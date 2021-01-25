農曆年前回吐壓力增 港股料高位反覆波動

美國總統順利交接，加上北水愈戰愈勇，港股市場氣氛向好，惟歐美疫情嚴峻，疫苗接種率未達預期，美股上周五回軟。證券業界人士預計，大市短期會於高位反覆上落，接近農曆新年或有回吐壓力，但料整固後仍有力向上，未來仍要關注疫情、北水流入市場狀況，以及留意下周多隻重磅新股。



上周拜登正式上任，加上北水持續流入，帶挈港股全周累升873點或3.06%，四周累升3061點。上周五夜期繼續向好，收報29512點，高水64點。ADR港股比例指數則報29552點，升104點，預示今日或會高開。當中騰訊（700）ADR衝破700元關，報700.4元，較本港收市價升1.4%。



騰訊ADR衝破700元



光大新鴻基財富管理策略師溫傑估計，上周尾段恒指接近三萬點附近有輕微沽壓，北水流入速度減慢，由於恒指升勢過急，加上內地媒體提示投資港股風險等，料內地投資者短期未必過於猖狂，不排除恒指連升四周後出現整固，但後市仍有機會向上。



溫傑指出，大市未來一至兩個星期未必會再衝破三萬點，預料本周上落區間為28800至29800點，短期仍要留意北水資金流向及疫情變化，以及歐美等地接種疫苗速度比預期較慢，加上美股處於業績期，另外本周可留意新股市場如快手等。



分析料北水流入減緩



金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，料恒指於29000點會有支持，由於上周末北水流入速度明顯減慢，而距離農曆新年只有兩個星期，相信「北水」會收爐，加上近期內地主流傳媒為港股降溫，或影響內地投資者入市意欲，相信北水短期會較為收斂，令港股上升動力減弱，故短期北水流入港股速度應會顯著減慢。