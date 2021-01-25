市場簡訊

——雅生活服務（3319）發盈喜，預期截至2020年12月31日止年度，未經審核年內利潤總額及未經審核公司股東應佔利潤，較2019年同期分別增長不低於50%及40%。增長主要是由於集團管理面積大幅增加，以及運營效益提升，令收入及利潤大幅提升。







——物管股合景悠活（3913）公佈，截至去年12月底，集團在管建築面積突破4000萬平方米，其中向第三方開發商提供物業管理服務的在管面積佔比超過一半。集團表示，在收購廣州市潤通物業管理80%股權及雪松智聯80%股權後，在管面積將取得跨越式增長，由2020年底的4000多萬平方米升至逾1.2億平方米。集團決定將今年全年在管面積目標進一步增至1.6億平方米。







——公開招股超額認購逾440倍的新紐科技（9600），首日掛牌竟然破底收報4.1元，較招股價4.36元跌6%，其後表現繼續欠佳，上周五僅報3.85元，因此其超額配股權亦未獲行使，昨日宣告已失效。







——愛帝宮（286）公佈，該公司附屬公司向物業方承租位於深圳市南山區的物業，用作新建「愛帝宮」品牌月子中心，預期將會於2021年3月正式開業。







——國泰航空（293）董事變動，集團宣佈自今日起，沈碧嘉將出任國泰航空常務董事及財務總裁，馬天偉將不再擔任國泰航空董事及財務總裁。根據去年12月14日發出的公告，馬天偉將於今年4月1日重返國泰航空董事局。



沈碧嘉自2017年10月起擔任港機工程董事及集團財務董事，前職為太古輪船財務董事。沈碧嘉乃根據國泰航空於2019年由太古集團借調至國泰航空，並不收取國泰航空任何酬金或董事袍金。沈碧嘉年薪連同各項津貼為484.24萬元，並可收取按表現發放的花紅，有權享有其他實質福利和參與公積金計劃。