入場費1.16萬元 今起招股 熱捧龍頭新股 快手集資420億

快手昨日已經建簿，接受機構投資者「落單」，據路透旗下IFR報道指，國際配售首日已經錄得足額認購。快手全球發售3.65億股，佔擴大後公司總股本的8.9%。
基石投資者認購191億
是次發售股份中，97.5%為國際配售，香港公開發售僅得2.5%，即使最大程度回撥後，佔比亦僅增大至6%，相當於21.9萬手股份。同時，是次招股亦設15%的超額配售權，公司最多可額外發行近5074萬股，意味着快手的最終集資額有機會再增大至最多480億元左右。
另外，快手科技的基石投資者陣容亦十分鼎盛，是次引入十名基石投資者，合共認購24.5億美金（折合約191.1億港元），若以招股價上限計算，認購金額將佔公司集資總額的四成半。當中，Capital Group認購五億美元、新加坡政府投資公司（GIC）及淡馬錫分別認購3.3億美元、景順及富達國際分別認購2.7億美元、貝萊德基金認購2.25億美元、加拿大養老金計劃投資委員會（CPPIB）和博裕資本各自認購1.5億美元，摩根士丹利投資管理和阿布扎比投資局（ADIA）則分別認購1.25億和1億美元。
快手是次計劃將集資所得金額的35%用於增強生態系統，30%用於加強研發及技術能力，25%將用作選擇性收購或投資，其餘百分之十用於營運資金及一般企業用途。
券商預留逾二千億孖展
再有券商「加碼」預留的孖展額度，據最新統計數字顯示，本港多家券商合共預留2150億元孖展，部份券商如耀才、輝立、信誠以及富途均為客戶提供最高九成五的孖展。當中，耀才合共預留最多500億元孖展供客戶認購，信誠則由早前的150億元加碼至最多400億元，大華繼顯亦追加50億元孖展額度至250億元。