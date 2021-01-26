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恒指飆711點衝破三萬 科網股領漲騰訊躍11%

2021-01-26 列印
■恒指昨日收造30159，急漲711點，創2018年6月15日以來新高。
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　　科網龍頭領漲，股王騰訊(700)受熱捧收市大升75.5元，收報766.5元，升幅近11%，成交高達348億元，在騰訊及一眾科網藍籌推動，加上北水資金持續湧入下，恒指成功企穩三萬大關，最多曾飆743至30191，終收造30159，急漲711點，創2018年6月15日以來新高；市場交投氣氛熾熱，成交總額2869億元。南向資金全日淨買入港股192.55億元。

　　科指首破一萬大關，收造10206，上漲4.5%，明顯跑贏大市，科指由去年中以6686點起步計，約半年間已累漲約五成二。科指尋頂，完全歸功於科網巨企表現，周一錄得逾一成一升幅的騰訊，為表現最好藍籌股，股王獲多間大行上調目標價，其中花旗「最牛」看876元，較周一收市價766.5元仍有14.3%的潛在上升空間；同時，另一券商瑞銀則將騰訊目標價由700元上調至830元，維持「買入」評級。

　　美團(3690)亦喜獲大行提升目標價，股價創新高，收漲5.2%造399.8元，六日連升。多隻科技股也跟隨上揚，京東(9618)、網易(9999)、舜宇(2382)及明源雲(909)股價均創新高；有「科技股女股神」之稱的ARK Invest掌舵人Cathie Wood增持的移卡(9923)繼續強勢，收市急升兩成造83.35元，連升四日。中興(763)去年第四季多賺六成二，收漲8.1%報24元。

科指首破一萬大關

　　汽車股為另一焦點板塊，恒大汽車(708)爆升51.7%收造45.35元，成交金額33.86億元；比亞迪(1211)創新高，急升9.3%收報278.4元；長汽(2333)彈8.2%收報28.3元；藍籌吉利(175)炒高5.6%收報33.8元。

　　藍籌股方面，「短視頻第一股」快手科技(1024)今日起招股，港交所(388)破頂，收升8.3%造553元；創科(669)及申洲(2313)也創新高，分別收升4.3%及5.4%。

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