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中國去年一枝獨秀 勁吸外資1630億美元

2021-01-26 列印
　　全球去年經歷疫情打擊，打亂不少國家的發展規劃，經濟大受影響，但中國吸引外資卻一枝獨秀，去年吸納1630億美元（約1.27萬億港元）外資，再創歷史新高，居全球之冠，中國吸收外資的全球佔比大幅提升，高達19%，同時超越美國的1340億美元。

　　去年美國吸引外資大跌49%，歐盟亦按年減少三分之二，從3700多億美元降至1100億美元，英國受到最大打擊，幾乎沒有新的外資流入。聯合國貿發會議投資和企業司司長詹曉寧預期，2021年全球直接投資增長仍將疲軟，預計投資下滑將在2021年下半年見底。

        



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