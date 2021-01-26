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騰訊躋身萬億美元市值俱樂部

2021-01-26 列印
　　股王騰訊(700)上周四才突破歷史大關700元，今日便再創新高，收報766.5元，市值達73537億元，倘股價升至813元便能打入「萬億美元市值俱樂部」，與蘋果、微軟看齊。

　　以上周五收市691元計，騰訊市值約為66295億元，市值昨日於一日間升高達7242億元，日增長高達一成，昨日收市市值73537億元，距離萬億美元(約7.8萬億港元)市值只差約5400億元，即股價約升47元市值便達萬億。多間大行唱好，最為進取的花旗上調騰訊目標價至876元，萬億美元的目標可謂成功在望。

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