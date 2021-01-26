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方正延重整計劃草案

2021-01-26 列印
　　方正控股（418）公佈，周一獲主要股東北大方正通知，指其管理人於上周五收到北京市第一中級人民法院送達民事裁定書，提及重整計劃草案提交期限，將延長至4月30日，主要由於管理人需時研究戰略投資者提出的投資方案。

  去年7月底，法院根據北大方正管理人的申請，裁定對北大方正、方正產業控股、北大醫療、北大方正信息產業集團、北大資源集團進行合併重整。

　　管理人1月向法院申請，稱正對意向戰略投資者最終提交的投資方案展開評價工作，暫未確定戰略投資者，重整計劃草案尚不具備制定基礎條件。

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