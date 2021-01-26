眾安銀行表示，屆時用戶可在該行手機應用程式完成保險產品報價、投保、核保到付款等一站式服務，亦可在投保後於應用程式內查閱保單資料；用戶全程無需重新填寫大部分個人資料。但該行就未有透露眾安人壽產品具體的上線時間，僅稱會適時推出多款產品。
眾安獲保險代理牌 擬適時推多款產品
眾安銀行表示，屆時用戶可在該行手機應用程式完成保險產品報價、投保、核保到付款等一站式服務，亦可在投保後於應用程式內查閱保單資料；用戶全程無需重新填寫大部分個人資料。但該行就未有透露眾安人壽產品具體的上線時間，僅稱會適時推出多款產品。
北水狂湧入 港股大漲 恒指升破三萬點 股王騰訊高見$767
北水持續大舉湧入，港股水漲船高，再次衝破三萬點。恒指上周五稍作調整後，昨日重上三萬點，收報三萬零一百五十九點，升七百一十一點，創二十一個月高位。多隻藍籌股齊齊破頂，其中股王騰訊飆升百分之十一，收市報七...
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20解放軍四印軍受傷 中印邊境再爆衝突
中印邊境地區又起衝突，據印媒指上周中國解放軍企圖越過錫金納庫拉邊境，受到印軍阻止而暴力衝突。報道指至少有二十名解放軍及四名印度士兵受傷。中印雙方軍隊未就事件回應。 法新社引述消息人士指出，此事上周發生...
2021-01-26
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疫下窮人日子更艱苦億萬富豪身家暴漲
國際慈善機構樂施會（Oxfam）周一發表一份報告，指新冠肺炎疫症蹂躪全球期間，世界各地的億萬富豪包括美國亞馬遜集團創辦人貝索斯（Jeff Bezos）及電動車特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon...
2021-01-26
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小學34名校網 皓畋雅致長廳空間闊落
坐落於九龍區豪宅地段何文田的半新盤皓畋，樓齡僅約4年，隸屬小學34名校網，吸引不少鍾情新樓的實力家庭進駐。是次精選當中的東南3房1套戶，實用面積932方呎，裝潢簡約自然，靜享開揚市景及樹景。 ...
2021-01-26
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入場費1.16萬元 今起招股 熱捧龍頭新股 快手集資420億
大市氣氛熾熱，內地視頻社交平台快手科技（1024）趁熱招股，招股價較早前市傳再度加價，上限每股115元，最高集資近420億元，成為今年第一隻集資額超過100億元的「巨型新股」，同時亦已經超越去年「集資...
2021-01-26
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菲爾科頓 撕「布」爭登頂 新「城」主抬頭
菲爾科頓一七年首度為曼城披甲時已廣受各界注視，但過去四年在星光熠熠的藍月鋒線只屬配角，還未獨當一面。然而老臣子大衞施華今季離隊，王牌中鋒阿古路本屆又長期缺陣，就連中場大腦奇雲迪布尼最近亦拉傷大腿倦勤，此子終於成為新「城」主，今晚英超作客西布朗擔起進攻大旗，肩負率隊奏捷升上榜首的重任。（Now622台周三凌晨4:15直播） 曼城鋒線一向由三大巨星話事，但大衞施華去夏離隊轉投皇家蘇斯達；阿古路因傷患不斷及早前感染新冠肺炎，本季各賽僅上陣九次；就連今屆二十三場不同戰線收錄三入球、十五次助攻的奇雲迪布尼，亦在上周中英超主場2:0擊敗阿士東維拉時拉傷大腿肌肉，需缺席四至六周。 三巨星...
2021-01-26
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Galaxy Buds Pro 對話偵測
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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- 【全靠Lisa人氣帶動？！】CELINE Triomphe Embroidery手袋詢問度急增！毫無疑問BLACKPINK Lisa是最適合的代言人
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戀情冚到密 突雙喜臨門 湯怡驚爆懷孕 下月嫁麥秋成
33歲湯怡自從2018年宣佈與拍拖11年的洪卓立分手後，經常大呻生活Dry爆，但原來早已秘密與蔡思貝舊愛、41歲的麥秋成拍拖！昨日更突然由英皇娛樂代為宣佈湯怡雙喜臨門的消息。已懷孕的湯怡表示會即時入紙...
2021-01-26
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社論——打疫苗慢過人 擴搜購補鑊
歐美、亞洲國家今年初展開新冠肺炎疫苗接種計劃，香港人依然在等。最新消息指，復星醫藥／德國藥廠BioNTech供港的首批一百萬劑疫苗，已完成生產，尚待通過安全和品質測試，料於二月下旬由德國運港。有專家估計，疫苗入口後，將於三月初開始注射。比起其他地區，香港打針抗疫的步伐相當緩慢，而歐美各國開始因供貨不足而鬧疫苗荒，港府不能再等，各地快將「狂搶針」，現在就要向開拓新貨源，向內地藥廠加大搜購，刻不容緩。 多國展開大規模疫苗施打計劃，相關藥廠的生產遇上樽頸，加上環球配送出問題，正拖慢各國以疫苗抗疫的步伐，例如美國紐約等地都出現疫苗短缺，而歐盟與加拿大的疫苗交付時序也被迫延後。英國和...
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輝灑自如——敬業樂業因愛馬
剛周日的經典一哩賽，結果跑出爆冷的賽果，而熟悉我的友人，都知道我賽前對「飛輪閃耀」的出戰有莫大的壓力。 替馬主買一匹馬來香港，賺的絕對不是一次過的佣金，而是和馬主們的關係。事實上，我有好幾位客人，雖然購入的馬匹未算有太突出的成績，但仍然一直有合作機會，甚至還會介紹新客人給小弟，原因就是我對每一匹馬都有濃厚的責任感。 馬匹來港的所有程序，十位馬主應該沒有三兩位了解要如何安排，馬匹保險的事宜，箇中細節如果沒有足夠的經驗，也的確很難處理，甚至有一些新馬主，在馬圈沒有甚麼熟悉的練馬師，代理也應盡量給予相關的協助。而馬主們日理萬機，平時也不一定有空去處理關於馬匹的事宜，我也會提供情報...
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