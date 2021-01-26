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眾安獲保險代理牌 擬適時推多款產品

2021-01-26 列印
　　本港首家開業的虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）獲保險業監管局頒發保險代理機構牌照，成為ZA旗下全數碼化保險公司眾安人壽（ZA Insure）的代理人，亦是本港第一家代理虛擬保險旗下產品的虛銀。該行表示，將適時推出多款ZA Insure產品。

  眾安銀行表示，屆時用戶可在該行手機應用程式完成保險產品報價、投保、核保到付款等一站式服務，亦可在投保後於應用程式內查閱保單資料；用戶全程無需重新填寫大部分個人資料。但該行就未有透露眾安人壽產品具體的上線時間，僅稱會適時推出多款產品。

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