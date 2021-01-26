中環IFC外望——滙豐：理想退休需資470萬

滙豐銀行一項調查發現，有三分之二的受訪市民即使無任何收入，目前的現金儲備亦足以應付未來6個月的基本生活開支，但受到疫情影響，有59%受訪者表示，過去6個月有財務憂慮。受訪市民傾向增持現金，投資方面趨於審慎。



滙豐銀行去年9至10月 訪問了1507名年齡介乎18至64歲的本港銀行用戶，顯示面對前景不明朗，現金及儲蓄佔流動資產的比例增加至66%，較6月時上升3個百分點，只有餘下約三分之一資產用作投資。



不足一半受訪者有利用產品增加財富，當中有30%受訪者投資本地股票；26%受訪者及10%受訪者有進行港元儲蓄存款和港元定期存款。



調查又顯示，只有36%的受訪者有信心為退休儲備足夠資金，較之前下降2個百分點。受訪者平均計劃在61歲退休，而近三成受訪者更希望在55歲或之前退休，預期平均退休開支為每月16300元。香港的平均壽命為85歲，位居世界第一，粗略估算，市民的理想退休資金達到470萬元。







傳法拉第未來設廠中國



於2014年成立的電動汽車初創公司法拉第未來（Faraday Future），雖然因融資問題，令其於2019年生產電動汽車的計劃一拖再拖，但最近有新發展，該公司計劃在內地設廠生產電動汽車。該公司於本月已通知潛在投資者，計劃把工廠設於內地一線城市，初期年產量超逾10萬輛，除內地設廠外，還考慮在同一城市設立研發中心。



與此同時，吉利亦傳與法拉第未來洽談，為法拉第未來提供代工生產，主要是生產大眾市場型號的車款，吉利亦會協助其改進該款車型的工程，及增加自動駕駛功能在內的智能汽車技術。



高瞻