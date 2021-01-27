疫情未見緩和 紓困續成焦點 美企業績理想 杜指窄幅待變

歐美疫情嚴峻，美國何時可推出救市措施仍是市場焦點。惟部份美國企業業績理想，推高美股早段向好，其中標指曾創紀錄新高。杜指曾升161點，見31121點；納指升66點，見13702點；標指則升15點，見3870點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報30994點，升34點；納斯達克指數報13647點，升11點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見42.56港元，較香港收市價升0.36港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見715.46港元，較香港收市價跌3.04港元。



強生3M季績勝預期



美企進入業績公佈期，強生公佈去年第四季盈利17.38億美元，按年下跌近57%。經調整每股盈利1.86美元，高於市場預期的1.83美元，第四季收入增長亦高於預期。另外3M公佈，第四季盈利13.89億美元，上升43%，每股盈利2.38美元，高於市場預期，但第四季收入卻略遜預期。



星巴克及微軟等將於收市後公佈業績，投資者持續關注企業表現是否超出分析師預期。



隨着新冠變種病毒和疫苗短缺情況惡化，市場仍持續關注美國紓困方案進展。美國總統拜登表示，願就1.9萬億美元紓困計劃進行協商，但參議院民主黨人認為不太可能於3月中旬前通過紓困方案。



除了紓困計劃不確定性外，市場人士認為，風險情緒雖已轉好，但美國疫情嚴峻，以及美國第四季經濟報告即將發佈，勢必為市場帶來更多波動。



歐洲股市普遍靠穩。英國富時100指數收報6654.01點，升15點。法國CAC指數收報5523.52點，升51點，升幅0.93%。德國DAX指數收報13870.99點，升227點，升幅1.66%。



金價低收。於紐約商品交易所，2月份期金收報每盎司1850.9美元，跌4.3美元，跌幅0.23%。



港股周一衝上三萬點關，惜昨日開市已失守。受內地股市急挫，以及股王騰訊（700）急跌影響，恒指蒸發周一升幅，收報29391點，瀉767點；科指亦捱沽，跌穿一萬點關口，收報9967點，急回2.3%；大市成交總額2789億元。分析指，昨日跌勢兇狠不代表恒指見頂，認為由北水推動下，大幅波動或屬新常態。



港股急挫767點



內地股市偏軟，上證指數失守3600關口，收報3569點，跌1.51%；深成指數收報15352點，降2.28%；兩市成交合計1.01萬億元人民幣，連續第四日超過萬億元人民幣。人民銀行顧問馬駿表示，若中國不將重點轉向就業增長和通脹管理，股票或房地產市場等資產泡沫風險仍將存在。



耀才證券研究部總監植耀輝表示，北水資金所推動的市況，指數及股價大幅波動或屬新常態。他對港股後市仍感樂觀，料恒指暫於29000至30000點上落。