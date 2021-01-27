易綱：螞蟻將重回正軌

螞蟻上市「撻Q」兼捲入監管風波，重啟IPO似乎遙遙無期，惟帶頭監管的內地人行行長易綱，昨日在世界經濟論壇達沃斯對話會上表示，「（螞蟻）遵循正常的法律程序，將會有好的結果。」又透露「我想在問題解決之後會回到正軌。」似乎暗示重提IPO或有一線轉機。



據內地媒體報道，易綱在達沃斯對話會上指出，人行調研用戶對螞蟻滿意度仍較高，但對於消費者隱私等問題，他認為，只要堅持一切以法律為框架和程序，和社會進行廣泛磋商，在問題解決之後會回到正軌。



然而易綱在螞蟻是否有機會重啟IPO問題上，卻無正面回答，僅強調人行一直支持金融科技發展，也鼓勵金融創新，但明確法律框架，例如關注數據歸屬權、如何保護消費者利益、如何避免濫用壟斷地位等，也同樣重要。