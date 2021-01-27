快手認購反應火熱 首日孖展超購266倍

快手科技（1024）昨日展開招股全城熱搶，據多間券商及滙豐（005）數據顯示，首日合共錄得接近2813億元孖展認購，若以公開發售部份集資10.5億元計算，超額認購266.88倍。有市場人士表示，雖然同期仍有其他新股展開招股，但仍以快手為優先認購選擇，因認購反應熱烈，預計一手中籤率最高僅5%。



多間券商早前分別預留逾百億孖展額度應戰，但首日已有券商出現「借爆」情況。當中提供最多500億元的耀才，首日借出336億元孖展。輝立早前指將會預留250億元應戰，惟開招首日已借出315億元，英皇預留的100億元首日亦已全數借出。大華繼顯以及富途首日則分別借出191億以及164.56億元，凱基和信誠亦各自借出160億元。



滙豐已借出逾千億



銀行方面，滙豐昨日起宣佈將為個人客戶預留超過1500億元，作為快手新股認購款項，每名客戶最高可以貸款1億元，貸款金額高於300萬元，貸款年利率低至0.8%。滙豐發言人表示，首日招股錄得超過1000億元IPO貸款申請，創該行IPO貸款申請新高，約96%申請均經由數碼渠道進行。



另外，中銀香港（2388）則豁免快手認購費，新股融資年利率低至1%，首日新股融資金額亦創新高。而大新銀行亦提供豁免貸款手續費優惠，認購50萬至2000萬元的申請，貸款利率低至1.88%。



信誠證券聯席董事張智威表示，按照現時認購熱度，預計快手不論在凍資金額還是認購人數方面，都會打破醫渡科技（2158）紀錄。而公開發售認購的散戶更是一手難求，有機會認購200至300手才穩中一手，一手中籤率預計低於5%。



星盛商業首掛微升



另一方面，商用物業運營商星盛商業管理（6668）在主板掛牌，股價收報4元，較上市價3.86元，上升0.14元或3.63%，不計手續費及佣金，一手1000股帳面賺140元。



