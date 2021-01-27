騰訊擬籌數十億美元 傳購GTA母企擴版圖

騰訊（700）傳有意再擴張遊戲王國版圖，劍指大型遊戲製作商。據報騰訊近日正尋求數十億美元融資作收購，對象或是遊戲大作《GTA》系列的開發商Take-Two Interactive或著名互動娛樂製作商藝電（EA）。



電訊市場資訊商TMT Finance報道，騰訊近期正考慮透過貸款籌數十億美元，用來收購潛在遊戲業務，並就有關計劃與銀行接觸。報道引述消息人士指，騰訊有意收購大型遊戲開發商，包括擁有著名遊戲大作《GTA》系列的美國開發商Rockstar母企Take-Two Interactive，以及《FIFA》、《NBA》系列等製作商藝電；但亦有估計，有關資金或用於重新收購一度放棄的南韓遊戲商Nexon。報道指騰訊及其他公司均沒有回應。



藝電亦傳為潛在目標



騰訊據報去年用於收購的資金按年增加三倍，不少是海外中小型遊戲開發商公司。2019年，騰訊曾傳出夥拍私募基金競投Nexon股權，但最終入標者不見其身影，而有關出售事宜及後亦告吹。



中美關係近年對立升溫，去年九月美國負責審查外資收購有關國家安全的美國海外投資委員會，曾去信騰訊早年收購的旗下遊戲商Riot Games和Epic Games，索取其處理數據安全協議的資料，一度引來喪失美國投資機會的憂慮。今年初時任總統特朗普亦據報一度考慮禁止美國人士投資騰訊股份，其後又傳當局打消念頭。



另外，騰訊旗下的「騰訊動漫」手機程式，接獲中國工信部整改的要求，工信部發言人趙志國昨日表示，今年通報了首批157款侵害用戶權益行為的程式，主要涉及違規收集及使用個人訊息，以及強制、頻繁、過度索取權限等多個方面問題，如有關程式本周五前未按時完成整改，將會勒令下架。







