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港上月進出口大升逾一成

2021-01-27 列印
　　本港去年12月進出口表現改善，出口貨值按年大升11.7%勝預期，錄26個月新高，進口貨值亦升14.1%。業界指，進出口增長與中國消費回升有關，並估計在去年疫情低基數下，未來數月升幅更可觀。

　　政府統計處公佈，去年12月整體出口貨值為3922億元，按年大升11.7%，好過市場預期的8.4%，也見26個月新高；進口貨值也增14.1%，見27個月新高。全年計，去年整體出口貨值下跌1.5%，進口貨值跌3.3%，均較2019年跌幅收窄。

　　期內輸往亞洲的商品貨值顯著上升，整體出口增加13.8%，尤其是台灣、韓國、越南和中國內地；而進口增長最多亦來自韓國、台灣、新加坡、越南等亞洲地區。

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