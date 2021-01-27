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四企趁市旺配股抽37億

2021-01-27 列印
　　昨日至少4間上市公司趁機配股，合共在市場抽水37億元，其中中教控股（839）以先舊後新方式配股集資逾20億元。英恒科技（1760）擬以每股6.82元至7.23元，配售3400萬股，集資2.32億至2.46億元。

  君實生物（1877），則擬以每股82.12元至85元作價，發售950萬股H股，配股價較昨日收市價90元，折讓5.6%至8.7%，集資最多8.07億元。

  首程控股（697）亦傳以先舊後新方式發售2.3億股，每股介乎2.03至2.07元，較昨日收市價2.25元折讓8%至9.8%，集資4.7億至4.8億元。

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