聯儲局維持利率不變 前景通脹成焦點 杜指挫628點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時報30308點，跌628點；標普500指數報3755點，跌94點；納斯達克指數報13301點，跌324點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見42.53港元，較香港收市價跌0.22港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見691.46港元，較香港收市價跌10.04港元。
美國聯邦儲備局今年第一次貨幣政策會議，一如預期維持利率不變。聯儲局公開市場委員會今晨議決，維持聯邦基金利率目標範圍在0至0.25厘，為連續第七次會議沒有調整利率。聯儲局下次貨幣政策會議日期是三月十六、十七日。
料最快2025年加息
瑞士百達財富管理的經濟師認為，在拜登政府將加大財政開支應付疫情，在這樣的情況下，聯儲局相信不會在今年之內減少買債規模，最快也要到明年才可能減少買債，否則會抵銷財政政策的效力。由於通脹短期內不太可能構成風險，因此該行估計聯儲局最快要到2025年才考慮加息。
歐洲股市顯著回吐，英法德三大股市全線跌超過1%。英國富時100指數收報6567.37點，跌86點，跌幅1.30%。法國CAC指數收報5459.62點，跌63點，跌幅1.16%。德國DAX指數收報13620.46點，跌250點，跌幅1.81%。
美元匯價走高，金價受拖累下滑。紐約2月份期金接近收市時報每盎司1,842.8美元，跌8.1美元，跌幅0.44%。
港股夜期受壓，中段跌261點，見29018點，較恒指收市大幅低水280點。
昨晚公佈的經濟數據，包括美國去年十二月耐用品定單按月增長0.2%，低於市場預期的0.9%增長。不過，扣除運輸產品的耐用品定單按月增長0.7%，高於市場預期的0.5%增長。
美股業績方面，波音虧損擴大，去年第四季虧損逾48億美元，而2019年同期，則虧損10億美元。虧損顯著擴大，主要由於疫情大幅降低對新飛機需求，新型號飛機要延遲交付。
人行收水 A股收斂
受農曆新年期間資金緊張所致，人行明顯收水，三日累積淨回籠近4200億元人民幣，A股炒風收斂，恒指於10天線（29379）反覆上落，收報29297點，下滑93點；科指則連跌兩日，收報9807點，回吐1.6%，大市成交金額2551億元。