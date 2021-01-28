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里昂風水指數：港股八月見頂

2021-01-28 列印
　　中信里昂公佈牛年風水指數，預測今年恒指在三月見低位後，升至八月前後觸頂，並在十月見底再回升，全年埋單計仍是升市。該行料夏冬兩季是最佳時期，首選屬水及金的行業如銀行、航運和旅遊業。

　　中信里昂指出，會將來年金牛與代表恒指的土雞合八字，來預測每月恒指走勢，兩者和諧相處顯示吉兆，預示牛年更加穩定。該行估計，牛年恒指開局不錯，但升至三月時「人們才會意識到牛沒有恪守本分」而下滑，至春末約五月初鼠牛化干戈為玉帛，牛在夏季「金融田地日夜耕作」重拾升勢，至八月前後見全年高位後，將出現獲利回吐，並於十月「有兩個地支之間的衝突還會引發短時間快速下挫」，隨後在冬季收官時奮力一搏，溫和回升至收爐，整個牛年計料仍錄得升幅。
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