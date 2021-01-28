中信里昂指出，會將來年金牛與代表恒指的土雞合八字，來預測每月恒指走勢，兩者和諧相處顯示吉兆，預示牛年更加穩定。該行估計，牛年恒指開局不錯，但升至三月時「人們才會意識到牛沒有恪守本分」而下滑，至春末約五月初鼠牛化干戈為玉帛，牛在夏季「金融田地日夜耕作」重拾升勢，至八月前後見全年高位後，將出現獲利回吐，並於十月「有兩個地支之間的衝突還會引發短時間快速下挫」，隨後在冬季收官時奮力一搏，溫和回升至收爐，整個牛年計料仍錄得升幅。
里昂風水指數：港股八月見頂
中信里昂指出，會將來年金牛與代表恒指的土雞合八字，來預測每月恒指走勢，兩者和諧相處顯示吉兆，預示牛年更加穩定。該行估計，牛年恒指開局不錯，但升至三月時「人們才會意識到牛沒有恪守本分」而下滑，至春末約五月初鼠牛化干戈為玉帛，牛在夏季「金融田地日夜耕作」重拾升勢，至八月前後見全年高位後，將出現獲利回吐，並於十月「有兩個地支之間的衝突還會引發短時間快速下挫」，隨後在冬季收官時奮力一搏，溫和回升至收爐，整個牛年計料仍錄得升幅。
疑天井垂直播毒 北角舊廈八戶13染疫
舊樓疫情爆不停。北角東發大廈C座有十三人染疫，分佈六個樓層八個單位。專家到場視察後表示，東發大廈天井非常狹窄，積滿垃圾，懷疑病毒經煙囪效應傳播，C座六號及七號住戶要盡快撤離，其他居民亦須檢測。 ...
2021-01-28
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台玉山衞星 仍未聯通成功
台灣團隊研發的立方衛星飛鼠及玉山，早於周日晚已隨美國太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號火箭（Falcon-9）升空。不過台灣地區一直未收到有關訊號聯通的消息，直至昨日早十時才接收到飛鼠衛星的訊號，而...
2021-01-28
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復活島大火燒毀600公頃土地
智利復活島周一晚發生大型山火。目前仍未完全撲滅，已出動消防及軍方協助，燒毀六百公頃的面積。有外媒指其中包括考古遺跡 。據了解，現場出現多個火頭，火勢更迅速蔓延。當局不排除有人縱火，已逮捕了一名涉嫌違反森林法的男子。 由現場片段可見，山火燒毀大片草地，有民眾協助救火，當局出動數隊消防員灌救，警察甚至憲兵隊都幫忙控制森林災難。 外媒指，據初步調查，復活島共被燒毀約六百公頃土地的報告。而火災影響地區更對島民而言，具有重要的文化價值。據悉，他們在那個地方有自己的摩艾工廠，及必須恢復的考古遺跡。當地警察局指，這場森林大火甚至一度威脅到民眾房屋。報道指，儘管火勢已受控，但燒毀了的六百公...
2021-01-28
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二手紛錄用家承接
據《星島地產網》報道，二手紛錄減價成交，並獲用家承接，中原高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳都會駅1座中層F室，面積679方呎，三房連套房間隔，議價後以1088萬成交，呎價16024元，屬市價水平，據買...
2021-01-28
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聯儲局維持利率不變 前景通脹成焦點 杜指挫628點
歐美疫情持續，市場觀望聯儲局今晨議息之後，對經濟前景以及通脹的看法，外圍股市昨晚顯著回落，美股杜指開市不久，已跌330點，見30606，跌1.1%。標普指數早段跌1.4%，納指跌1.6%。至於息率以及...
2021-01-28
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尼當比利攻紅軍罩門 一刺中的
利物浦中場堤亞高艾簡達拿傷瘉復出後，不但未能領軍改善成績，近四場各賽事正選披甲，更連累球隊三度落敗。適逢熱刺進攻中場尼當比利狀態大勇，摩連奴大軍今晚英超主場鬥紅軍勢強攻堤亞高這個罩門。（Now4K 611、621台周五凌晨4:00直播） 今季從拜仁慕尼黑來投的堤亞高，最近終於克服膝傷復出。此子雖然一如季初的兩場英超般，觸球、控球和傳球數字高企，但他控球時間長，球隊反而未能如過往般快速，將皮球送到兩翼沙迪奧文尼和穆罕默德沙拿腳下，影響進攻節奏。同時他作為派牌型防守中場，身材單薄對抗性差，未能做好掃蕩工作。 堤亞高「黑腳」五戰不勝 此子更成為「黑腳」，近四場各賽事正選披甲球隊只...
2021-01-28
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【網上Concert】Suzy A Tempo 女神歌衫你最愛哪一款?!
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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陳木勝遺作《怒火》7.30上映 悍匪霆鋒陰笑 子丹擎槍捉賊
陳木勝執導及監製、甄子丹與謝霆鋒主演的英皇電影《怒火》，將於7月30日上映，新預告片及海報昨日曝光，子丹與霆鋒槍戰連場，更在審訊室對峙戲大鬥演技！ 英皇電影《怒火》由陳木勝執導及監製，甄子丹監...
2021-01-28
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社論——水渠「致命位」 不急改死得
新冠肺炎第四波疫情近月在多個舊區肆虐，多幢舊樓連環有居民染疫，反映舊樓在喉管、通風和建築的設計，均存在極高的爆疫風險。港府昨天向立法會表示，會修改法例，提升新建樓宇的防疫標準，方面正確，但對數目龐大的舊樓，不能提供即時的保障。 舊樓疫情停不了，繼佐敦、油麻地、深水埗和紅磡多幢舊樓出現疫情之後，北角一幢五十六年舊樓亦爆發疫情，共十三名住客染疫。總結各舊樓個案，疫情的肇因，是有中招者回家，家居乾涸的隔氣彎管、被更改後胡亂接駁的去水渠、抽氣扇排氣垂直散播、天井太窄排氣不佳等，都變成病毒擴散的渠道，令樓宇爆疫，一發不可收拾。 在疫情爆發之初，專家和政府教導市民為隔氣彎管注水，浴室開...
2021-01-28
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順理成章——熱門慢閘接連發生
上周三及剛周日賽事先後發生兩宗馬匹起步嚴重漏閘的事故，周三第八場被捧成二點七倍大熱門的「樂滿貫」，在開閘時以後足豎立因而慢閘，重溫賽事片及巡邏影片後，的確是看到閘門打開後，「樂滿貫」才起擒而引致脫腳，結果競賽小組經過研訊後裁定該駒獲得公平出閘被視為出賽馬，這個裁決可以說沒有爭議。反而值得商榷是「樂滿貫」起初在入閘後曾數度起擒，其中一次還幾乎將鞍上人拋下，當時或應該牽引該駒出來作檢查，這樣做才可真正保障到投注者的利益。 至於剛周日第二場的一宗，最後同樣裁定「彩虹之光」為出賽馬則惹來不少爭議。雖然是見到「彩虹之光」本身以後足豎立而引致大漏閘，但爭拗點是到底在開閘前還是開閘時發生...
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