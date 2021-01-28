外匯基金少賺24.6% 第四季進帳逾千億

金管局總裁余偉文表示，今年環球投資環境複雜多變，股市估值偏高，超低息為債券投資帶來挑戰，更恐怕低息長期持續及財政刺激措施令通脹升溫，觸發債息急升震動市場，故外匯基金會繼續採取適當防禦性部署。
續採取防禦性部署
去年全年外匯基金債券投資收益為925億元，按年跌19.2%；股票則賺730億元，按年倒退40.6%，其中香港股票投資收益40億元，其他股票投資收益690億元，分別下跌81.9%及31.5%；外匯估值虧轉盈，有96億元收益。
季度表現方面，外匯基金去年第四季投資收入大升，主要受惠股票投資收益升近74%，至784億元，港股及其他股票分別賺239億元及545億元；同時受惠美元轉弱，令季內外匯估值虧轉盈，錄得193億元收益。
余偉文表示，2020年對投資者來說是峰迴路轉的一年。疫情為全球經濟帶來嚴峻挑戰，但在各國央行推出超寬鬆貨幣政策及政府一連串財政紓困措施帶動下，資產市場從大幅調整中迅速反彈，多個股市更於年內創出歷史新高。
展望2021年，他指，全球經濟復甦時間和步伐將成關鍵。環球經濟或有望復甦，但疫情發展仍會左右全球經濟前景。地緣政治風險亦不容忽視，美國新任政府外交政策方向及中美關係發展，以至英國脫歐協議情況，仍會影響金融市場去向。