中環IFC外望——和電「店中店」進駐豐澤

疫情下，有網絡供應商出招吸客。和電香港（215）旗下3香港宣佈，以「店中店」形式進駐豐澤門市內，並提供包括上台、續約、更換SIM卡等一般門市的服務，以及推出獨家豐澤現金券以換購家電產品；其中以5G月費614元計劃為例，客戶選用首兩張SIM卡，簽約36個月，則可獲21000元現金券買電器。



和電香港執董兼行政總裁古星輝昨日表示，是次與豐澤合作，更方便顧客及擴大店鋪銷售網絡，發揮協同效應。他指出，「店中店」遍佈港九新界，除了提供一般門市服務外，亦有其他獨有優惠，包括是豐澤現金券計劃。是次推出的現金券優惠，客戶須使用兩個月費為614元包200至266GB的5G數據服務，並簽約36月，可獲2萬1千元現金券，兩個614元月費3年合約共4.4萬元，扣除現金券後，相當於5折收費。



豐澤董事總經理區文慧表示，是次合作除了方便客戶升級5G服務，更可以現金券於豐澤店內，選購家庭電器；未來會視乎市場反應，決定會否開設更多的「店中店」。



李慧琼爭取電子錢包搭車享津貼



新冠疫情之下，基層市民生活艱難，民建聯主席李慧琼昨日在立法會會議上，建議政府向使用其他電子錢包乘車的市民，發放公共交通津貼及長者兩元乘車優惠等津貼，以推動電子支付在港發展。



港鐵上周六開通了電子錢包掃二維碼乘車，全線九十三個車站有超過一千部閘機當日起已接受掃碼過關。李慧琼認為電子支付在本港的進展值得肯定，政府接下來可再行一步，她說：「為了升斗市民，可否想想，除了用八達通的市民可獲得政府的資助以外，用電子錢包的市民都可以通過掃碼搭車，而領取到政府的資助或者長者的乘車優惠呢？」



其後，財經事務及庫務局局長許正宇回應稱，就李慧琼提出的意見，他會與負責有關項目的同事商討「在這方面，有些甚麼我們可以下工夫。」



高瞻