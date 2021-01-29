快手孖展勢上4870億 超購逾462倍今截飛

內地短視頻內容營運商快手科技（1024）今日「截飛」，若僅論孖展認購熱度，已經媲美去年全城轟動的螞蟻集團（6688），市場笑言已成「幸運大抽獎」。截至昨日，快手科技可能最高錄得近4870億元孖展，超額認購逾462倍，接近去年螞蟻錄得的4907億元孖展。有市場人士估計，是次快手熱度或能與螞蟻看齊，預計最終凍結資金勢必過萬億元大關，但因一手難求，借孖展的客戶最終打和點或高達30%至40%。



是次快手招股掀起全城認購熱潮，滙豐（005）以及中銀香港（2388）各自提供2000億元的IPO貸款額度，當中中銀給予快手的額度，較螞蟻招股時多出一倍。滙豐最終借出超過2000億元的IPO貸款，惟中銀香港並沒有公布具體認購數據，若中銀提供的IPO貸款額度亦全數借出，快手的孖展將會升至6868.4億元，超購653倍。滙豐指，快手的認購反應超出預期，尤其是來自千禧一代的客戶群，當中97%的申請是經由數碼渠道進行，而大部分是透過流動應用程式遞交。



另外，據本報統計多間券商，第三日仍再借出數百億元孖展，當中，海通第三日再借出185億元至258億元，富途亦再借出逾百億元至404.19億元，耀才則再增加75億元至439億元。輝立、華泰以及大華繼顯總共借出346億、311.87億以及240億元孖展。



中籤客打和點或高達四成



耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，快手的認購熱度較預期「誇張好多」，預計最終凍資金額肯定超過1萬億元，而因認購人數眾多，預計抽200手以上的申請穩中一手的機會率會高一些，但臨近年尾孖展利率較高，預計中籤客戶的打和點或高達30%至40%。



金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，快手的認購熱度或能與螞蟻看齊，而是次快手分配予公開發售股數較少，甲組的競爭尤其激烈，形容甲組猶如「幸運大抽獎」，若非認購甲組頭，都不能保證穩中一手。







