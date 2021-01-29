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保誠擬分拆美業務 籌最多30億美元

2021-01-29 列印
　　保誠（2378）計畫於今年第二季分拆美國業務Jackson Financial於紐交所上市，分拆仍需獲得股東及監管機構批准方可作實。

  另一方面，保誠正考慮於香港或倫敦，或於兩地同時籌集約25億美元至30億美元的新股本。保誠跌3.79%，收報139.5元，成交84.8萬元。

　　保誠公布，分拆完成後，Jackson的股份將分派予保誠股東，而保誠將保留其19.9%的非控股權益，並計畫將該等權益套現，以支持於亞洲的投資。其後，保誠將轉型以專注發展高增長亞洲及非洲業務，以債務槓桿率於中期內達至約20%至25%為目標。　　

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