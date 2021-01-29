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金沙全年蝕15.2億美元

2021-01-29 列印
　　金沙中國（1928）昨公布，截至去年底止全年業績由盈轉虧，蝕15.2億美元，2019年同期錄得淨收入20.4億美元；去年第四季淨虧損則錄2.46億美元，而2019年第4季淨收入為5.13億美元。

　　金沙去年淨收益總額錄16.9億美元，按年減少80.8%；經調整物業EBITDA虧損為4.31億美元，相對2019年同期經調整物業EBITDA為31.89億美元。單計去年第四季，淨收益總額6.72億美元，按年減少69.9%；經調整物業EBITDA為4700萬美元，按年大跌94.2%。



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