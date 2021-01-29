恒隆已付逾10億 仍有意購美領館物業

恒隆地產（101）早前收購的美國領事館壽臣山物業，因捲入外交事務遭叫停，昨披露已支付逾10億元費用。恒隆行政總裁盧韋柏表示，仍有能力及意願收購，但仍須美方達成外交義務及手續，又指在港投地方針不變。



恒隆表示，去年以25.66億元成功投得的壽臣山物業，已支付一成定金2.57億元及印花稅7.7億元，共10.27億元。該交易因突收到通知指，美方須申請並須得到中國政府同意，因而無法如期在去年底前完成交易。盧韋柏表示，恒隆仍有能及意願收購，但未清楚美方是否達成其外交義務及有關手續，能否完成交易亦非恒隆控制範圍之內，目前買賣雙方律師正緊密聯繫。



他指出，恒隆在香港的投地方針沒有改變，一直有留意政府的土地拍賣，而目前在港住宅項目進展亦良好，包括淘大工業村重建的住宅物業項目未受疫情影響，預計下半年預售，而電氣道的辦公大樓預計於2022年落成。



對於香港樓市，盧韋柏認為，去年第四季的一二手成交已從疫情慢慢回升，反映市場需求仍在，而當疫情緩和及低息環境下，樓市有望反彈，故對前景感到樂觀，特別是豪宅市場。



旺角銅鑼灣租收跌雙位數



恒隆去年本港租務受壓，盧韋柏指出，主要是旺角及銅鑼灣等遊客區零售租金收入錄得雙位數字跌幅，民生區影響則輕微；同時亦因銅鑼灣及灣仔的商廈有旅遊社等零售租戶，租金表現較弱。他盼疫情盡快完結或政府提出開關時間表，讓零售業可重回正常，但料即使疫情成功在上半年緩和，全年業績也會受影響，故今年仍然充滿挑戰。



十物業七個五星級



至於去年內地租務物業組合首次佔盈利超過一半，盧韋柏表示，對中國零售及商廈前景樂觀，並指連同近期開幕的武漢恒隆廣場及其他已啟動的翻新工程，恒隆在內地10個物業中，有7個提升至五星級項目，料可引入更多高檔租戶進駐。



