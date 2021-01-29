中環IFC外望——加密貨幣交易所HKD.com開業

位於油麻地的香港加密貨幣交易所HKD.com日前正式開業，為本地投資者提供虛擬貨幣交易及諮詢服務，自去年九月開通24小時網上交易平台後，現時已有逾萬人開戶，目標明年年底開戶人數達到10萬人以上，預計當中一半為本地客戶。



現時客戶的交易總額若少於8000元，只須以電郵及電話號碼登記，總額高於8000元時才須實名制登記，包括提供身分證和地址等個人資料。



交易所亦為零售商戶提供以數碼貨幣運作的收款機系統（POS），顧客以虛擬貨幣付款，商戶可於翌日作港幣結算，現時交易所與超過100間商戶合作，當中包括零售和酒店商戶，期望於今年底增加至500個合作商戶，未來將會為商戶提供以虛擬貨幣或以港幣結算的不同選擇。



公司創辦人兼行政總裁楊凱文表示，發牌制度有效提升虛擬貨幣權威，但同時需要給予業界市場發展空間，以及向市民作推廣，增加他們對虛擬貨幣的認知。



美散戶聯手挾爆GME淡倉



美國散戶聯手挾爆GameStop（GME）淡倉，逼得沽空機構和對沖基金丟盔棄甲平倉投降，事件近日更惹來白宮關注。白宮發言人普薩基（Psaki）指，財長耶倫和拜登的經濟團隊正在密切關注GameStop和其他遭大量做空的股票交易活動。GME氣勢如虹，盤前一度高至514.5美元，再升48.1%。



普薩基續指，關於這家視頻遊戲零售商股票的異常交易，「很好地提醒了投資者，股市並非是衡量我們經濟健康狀況的唯一指標。」不過另一方面，聯儲局主席鮑威爾卻對GME避而不談，但強調非常廣泛地關注金融條件，同時密切審視非銀行業活動。



散戶對GME乘勝追擊，一周內被炒高近八倍，估值已完全偏離基本面。當初提出「夾淡倉」的著名投資人Chamath Palihapitiya，在接受美國CNBC訪問時表示，GME股價飆升，帶連數隻股份如AMC齊被炒高，是「散戶對投華爾街的勝利」，又質疑市場對散戶與機構投資者持有雙重標準。



高瞻