蘋果業績後股價受壓 就業勝預期 杜指反彈490點

蘋果公佈，截至去年12月26日止，第一財季盈利增長29%，至287.55億美元，每股攤薄盈利為1.68美元，勝市場預期的1.25美元。期內收入增長21%，至1114.4億美元。當中iPhone的銷售額則達到656億美元，按年升17.2%，打破三年前的紀錄。
業績公佈後，蘋果業績後股價受壓，周四早段曾跌1.78%。此外，英特爾股價早段曾上揚5.87%，美國運通抽高3.69%。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時報30793點，升490點；納斯達克指數報13454點，升184點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見42.25港元，較香港收市價升0.70港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見700.45港元，較香港收市價升19.45港元。
經濟數據方面，美國截至本月23日止的一周，首次申領失業救濟人數為84.7萬人，按周減少6.7萬人，低於市場預期的87.5萬人，而對上一周的前值修訂為91.4萬人。
另外，美國去年第四季國內生產總值(GDP)按季年率初值增長4%，符合市場預期；個人消費開支(PCE)物價指數初值上漲百1.5%，至於核心個人消費開支(PCE)物價指數初值上漲1.4%，低於市場預期的1.5%升幅。
歐洲股市因受美股上個交易日大跌拖累，周四早段顯著下挫，中段過後逐步回穩，法德兩市倒升。法國CAC指數收報5510.52點，升50點，升幅0.93%。德國DAX指數收報13665.93點，升45點，升幅0.33%。英國富時100指數收報6526.15點，跌41點，跌幅0.63%。
投資者擔心石油需求前景，加上美元反彈，令油價受壓。紐約三月份期油接近收市時報52.43美元，跌42美仙，跌幅0.79%。
港股方面，周三美股捱沽，港股昨日亦「走唔甩」，恒指低開低走跌穿29000關，午後跌勢未止，更是愈踩愈深，終收造28550，急插746點，失守20天線(28607)，三日累瀉1608點。大市交投繼續活躍，成交總額2698億元。北水淨流入113億元人民幣，較上日減幅較為明顯。
科指顯著跑輸，收造9372，大挫4.4%。