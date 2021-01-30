恒指四連跌 一月仍升1052點

以前只是經過西九文化區，沒真正去過。這天下午見陽光很好，便開車到了那裏，停好了車，走到海傍公園，等着拍日落。 四點多鐘到達，離日落還有一個多小時，太陽還升得很高，陽光射在海面上，來往的船隻都浮在金光上。海旁人很多，有的散步有的運動有的放狗有的閒坐，從遠處看，都成了綴在海堤旁的剪影。撒豆成兵一樣，像一幅畫，非常人文，也很藝術。 那些被主人帶去遛的狗，不少還有「座駕」。一部部的嬰兒車，坐在裏面的都是神氣活現的狗。被人推着在海邊走來走去，夕陽斜照，畫面有趣，看起來那些神氣活現的狗才是主人，推車那個，是狗奴才。既然養貓的人都自稱「貓奴」，把那貓叫「主人」，那養狗的人做狗奴才必心甘情...

2021-01-30