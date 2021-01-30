恒指四連跌 一月仍升1052點

藍籌股普遍向下，小米（1810）股價先高後低，曾經突破30元關，但收市跌0.34%，收報29.2元；吉利（175）母企參與法拉第未來上市投資，吉利下挫3.9%，收報28.35元；阿里巴巴（9988）下滑1.91%，收報246.8元；友邦（1299）下降1.42%，收報93.75元。相反騰訊（700）僅微升0.07%，收報681.5元；美團（3690）醫療健康平台上線，輕微收高0.06%，報355.8元。
美團月內勁升三成
2021年首月大市急漲，個別藍籌股表現標青，其中美團累升三成；緊隨其後的亦有累升達28.5%的騰訊；其後則有同屬科技股的舜宇（2382），累升25.6%。
公用股下滑，粵海（270）挫2.71%，收報13.62元；長江基建（1038）降2.59%，收報41.35元；中電（002）走低1.09%，收報72.7元；港鐵（066）下滑0.66%，收報45.15元。
科指跟隨大市向下，科指全周累跌4.2%，創去年9月25日以來最大跌幅。惟軟件股逆市抽升，移卡（9923）勁升11.48%，收報79.15元；明源雲（909）抽高4.26%，收報49元；中國軟件國際（354）走高2.17%，收報9.44元。
軟件股逆市炒上
耀才證券研究部總監植耀輝表示，快手（1024）全城熱搶，數隻新股下周登場，料可釋出大量資金，但此會否為大市帶來提振作用存疑。他認為因新春長假期關係，北水資金流入港股規模或逐步減少，加上外圍美股波動，估計2月港股走勢表現反覆，相信短期恒指28000點仍見支持。