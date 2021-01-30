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海航遭債權人申請破產重整

2021-01-30 列印
　　海航集團宣佈，收到海南省高級人民法院發出的《通知書》，主要內容為相關債權人因海航集團不​​能清償到期債務，申請法院對海航集團破產重整。海航集團表示，將依法配合法院進行司法審查，積極推進債務處置工作，支持法院依法保護債權人合法權益，確保企業生產經營順利進行。內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進亦在Twitter談及海航情況，並形容海航集團運作正來到盡頭（operation of HNA Group is coming to an end）。

　　海航集團日前已出現高層人事異常，早前在其網站公佈新一屆黨委委員名單，集團創辦人之一、原黨委書記陳峰於本屆未有入圍。至於上周五（22日）辭去集團董事及執行董事長職務的顧剛，則當選為海航集團黨委書記。

創辦人日前落選黨委

　　於1993年成立的海航集團，原為海南省的地方航空公司，其後在2008年起轉型，於2016年集團總收入逾6000億元人民幣，躋身世界財富500強企業。集團於2015年起四處海外併購，德意志銀行、香港多幅啟德地皮等大額資產亦曾為其囊中物。

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