大戶部署淡倉 新年前走勢偏淡 港股市況或趨波動

港股急回逾千點，加上美國「散戶對決大鱷」的GameStop夾淡倉事件，亦引發環球市況動盪。證券界人士認為，港股短期沽壓未止，料臨近農曆新年走勢偏淡，但若成功守到二萬八關便步入上落市，或可反彈至28800點。分析指出，期指在29400點合約較多，估計是大戶部署淡倉，提醒投資者小心市況波動。



上周美股在夾淡倉風波困擾下，杜指急回近千點，並失守三萬關，連累夜期收報28204點，低水80點；ADR港股比例指數則報28311點，升28點，預示今日恒指或輕微高開。



「北水」流入動力減弱



光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，農曆新年將至，「北水」近期淨流入縮減，不少資金亦鎖在新股市場，加上一月累積顯著升幅，很多投資者選擇獲利。他認為，恒指上周累積一定跌幅，本周或有技術性反彈，將在28000至28800點上落，但走勢仍然偏軟，「因為唔知新年美國會發生咩事，投資者都集中抽新股。」他相信，新股市場不受市況影響，將會繼續暢旺，而本周上市的快手（1024）、心通醫療（2160）等新股首掛料會大升逾五成，但無貨者不建議追入，應保留資金待下次「抽獎」，認購其他明星新股。



獨立股評家聶振邦表示，近期見到期指在29400點的合約數量較多，料是大戶部署淡倉，而港股於上周五先升後回，反映沽壓仍存在，如沒有特別負面消息，或下試28000點後出現技術反彈，回升28800點水平，惟一旦失守，下方支持便在50天線約27400點。他認為，投資者獲利回吐誘因是內地官媒警惕過度炒作新能源車，憂慮再有調控政策出台，間接令部份內地投資者撤離港股。



美股亂局或近尾聲



對於夾淡倉風波，他相信未必蔓延至香港，因為不少港股沽空比率只是保持20%至30%，淡友有足夠貨源平倉，難以瘋狂推升股價。他又相信GameStop夾淡倉行動接近尾聲，因為相信不少大戶早已離場，現時或是較多是散戶在「搭棚」，估計事件最終以部份散戶損手告終。