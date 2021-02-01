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銀公啟動信貸資料庫招標

2021-02-01 列印
　　兩年多前本港獨市的個人信貸資料庫（CRA）環聯資訊爆出保安漏洞後，金管局便擬引入多於一間CRA。據悉有關招標工作有新進展，銀行公會於上周五（29日）向有意入標營運CRA的機構發出邀請，金管局亦證實銀公啟動招標工作。

　　早前擬因費用分攤或平台技術問題，銀公將引入更多CRA招標時間表，由去年11月推遲至今年首季。消息透露，銀公終在上周五晚發出邀約入標建議書，內容包括要求營運商須列明其富經驗人員名稱和個人資料，以及證明其母公司具財政實力等。

        銀公發言人回應時稱，銀公與業界和監管機構，一直努力研究引入更多CRA，讓市民可以選擇，希望今年內能夠完成招標程序。

        金管局回覆指，該局和相關業界公會均期望能早日落實新CRA營運模式。
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