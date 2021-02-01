兩內地藥股來港上市 農曆年前招股籌70億

有消息指，再有兩隻藥股最快農曆新年前招股，上海交易所掛牌的醫藥股北京昭衍新藥，最快於今周進行上市前路演，另一隻在內地負責癌症早期篩查產品製造的諾輝健康，已通過上市聆訊，預期會於農曆年前後招股，兩公司合共集資最多近70億元。



據《IFR》引述消息報道，公開招股部份凍結逾1.28萬億元的快手科技（1024），吸引逾140萬人認購，勢成為新任「凍資王」及「認購王」。市場預期，一手中籤率或會低至1%，首日升幅或能達八成以上。有外媒指，快手最終定價為115元，為招股價範圍105至115元上限。



快手中籤率或僅1%



現於上海交易所掛牌的醫藥股北京昭衍新藥，正尋求通過港交所上市聆訊，最快於本周進行上市前路演，傳集資最多5至6億美元（約38.7至46.5億港元），據該公司於上交所公告披露，該公司已獲中證監核准新發行不超過8689.46萬股H股，獨家保薦人為中信證券。



據初步招股書透露，該公司在2019年收益按年增長56.4%，至6.4億元人民幣；純利增78.2%，至1.9億元人民幣。



截至2020年6月底止，收入按年增97.8%，至4億元人民幣；純利增87.7%，至8557.5萬元人民幣。



北京昭衍新藥是內地最早專門從事創新藥藥理毒理學研究的企業，正擴展以提供涵蓋藥物研發及臨牀試驗階段的綜合服務，現時主要業務包括非臨牀研究、實驗模型業務、臨牀試驗及相關服務。



有資料指出，北京昭衍新藥按2019年收益來看，市佔率達15.5%，其於全球非臨牀藥物安全性評價合同研究組織中位列第三。



展望未來，該公司長遠目標是實現大規模生產優質非人靈長類動物實驗模型。



另外，在內地負責癌症早期篩查產品製造的諾輝健康，亦預計在二月上市，集資額約3億美元（約23.4億港元），聯席保薦人為高盛及瑞銀。