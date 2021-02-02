憧憬紓困方案 買盤復現 科技股造好 杜指升311點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報30294點，升311點；納斯達克指數收報13404點，升334點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見40.81港元，較香港收市價升0.06港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見725.37港元，較香港收市價升13.37港元。
美國參議院共和黨發佈6180億美元刺激計劃建議，計對新冠肺炎病毒篩檢追加500億美元資金支持，向薪酬保護計劃（PPP）追加400億美元，尋求實施新一輪每人1000美元的現金派發。
港股大市成交續旺，交投總額僅逾二千億元達2012億元；北水持續錄得「淨流入」，北水南下合計淨流入164億元，較上日增近32%，為連續第29日流入。
內地股市反覆向好。上證指數收復3500點關口，收報3505，升0.64%，中止兩連跌；深成指數收報15024，揚1.36%；兩市成交合計8567萬億元人民幣。
恒指飆609點叩二萬九
藍籌股方面，騰訊及美團（3690）皆獲券商進一步上調目標價，股價分別收升4.48%造712元及收升9.89%造391元，合力踢高大市299點；小米（1810）走高2.06%收報29.8元；阿里巴巴（9988）升1.78%收報251.2元。此外，申洲（2313）獲高盛上調目標價逾一成，股價全日大漲6.51%收報162元；港交所（388）於500元大關拉鋸，收升1.33%報504元。相反，藍籌銀行股明顯跑輸，滙控（005）跌0.49%收報40.75元；建行（939）跌0.17%收報5.87元。
科指收飆4.4%
同屬科技範疇的手遊股也獲資金追捧，心動（2400）大升26.83%收報84.15元，為表現最醒目的科指成份股；IGG（799）飆18.25%收報11.92元；中手游（302）升6.56%收報3.41元。
市旺集資活動不停，據銷售文件披露，錦欣生殖（1951）擬以每股15.7元至16.2元，配售8000萬股，集資12.56億至12.96億元，每股作價較昨日收市價17.02元，折讓4.8%至7.8%。錦欣生殖昨日抽升8.6%。