快手OTC市場價 較市傳定價￼1.2倍

全新熱炒新股快手科技（1024）本周「開獎」在即，內地媒體報道，該股在場外OTC市場，以250元成交5萬股，較市傳定價115元，升1.2倍。分析預計，首掛升幅與場外市場相近，有機會錄得一倍或以上升幅，屆時若升幅低於一倍，投資者可考慮追入。另快手將於本周五掛牌，港交所表示快手首掛當日即可實現「股輪同步」及獲納入可進行沽空的指定證券名單。



快手將於本周四公佈中籤結果，並進行暗盤交易。在分配結果出爐之前，快手在場外OTC市場已火熱十足，據內地媒體報道，由於快手在市場流通貨源極少，容易引致暴漲。場外OTC市場曾以250元成交5萬股，涉資1250萬元，較市場預期上限定價115元，飆1.17倍。若按場外交易價250元計，中籤的投資者每手（100股）便可大賺1.35萬元。



銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興指，快手場外1.2倍的升幅實屬正常，首掛表現亦差不多同樣的水平，料屆時升幅逾一倍，短視頻業務是未來增長趨勢，加上掛牌後或獲納入各類指數及港股通，建議投資者若作中線投資部署，可少量高追，中期或能再下一城，漲3至4倍。



寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩認為，快手若暗盤大升，首掛未必跟得上升勢，有貨的投資者在一倍升幅樓上可考慮減持半倉；而無貨的投資者，在200元樓下可考慮入貨，料該股上市後走勢將視乎市場氣氛，有來有回，中線可獲1.2倍至1.5倍的升幅。



200元樓下可考慮入貨



一如往日大型新股來港上市，港交所昨宣布，快手上市日將向投資者提供多項產品選擇，包括期貨及期權、衍生權證，同時亦考慮將快手納入認可的賣空指定證券名單中。



據聯交所通告，快手期貨及期權的合約買賣單位500股，為正股的5倍，交易費用均為3元。



