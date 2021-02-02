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內地製造業放緩 財新PMI報51.5

2021-02-02 列印
　　財新昨日公佈1月中國製造業採購經理指數（PMI）為51.5，雖然放緩至6個月以來低位，為就業市場帶來的影響亦不容忽視，但強調數據為季節性，經濟復甦穩定。

  財新上月中國製造業PMI報51.5，對比去年12月下跌1.5個百分點，放緩至去年7月以來最低，於去年11月的10年高點後進一步回落，已累跌3.4個百分點。中國統計局於周日公布的PMI指數為51.3，遜於預期的51.6，比對上月回落0.6個百分點，回落至去年9月以來最低。財新數據走勢跟官方數據一致。

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