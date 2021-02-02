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時代鄰里發盈喜 永旺料虧損收窄

2021-02-02 列印
　　時代鄰里（9928）發盈喜指，年度盈利及核心淨利潤皆錄得大幅增加，同比升幅分別為1.4倍及90%，主要得益於集團所管理的建築面積增加、物業管理服務及增值服務收入上升，以及提升運營效能及降低成本和費用所致。

  永旺（984）去年全年虧損收窄至3000萬元，與同期的1.89億元虧損相比減少1.59億元，主要由於年內收益創新高，隨著顧客留在家中的比率上升，增加對食品及日常生活用品的需求，刺激超級市場業務銷售。

  復星旅遊（1992）發盈警指，年度虧損預期為25億至26.5億元人民幣。

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