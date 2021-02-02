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滙豐設灣區業務部 加強跨業務協調

2021-02-02 列印
　　本港銀行均瞄準大灣區的機遇相繼作出部署。滙豐昨天宣佈成立粵港澳大灣區業務部，並任命陳慶耀為該部門的總經理，負責管理和推動該行在大灣區的業務。新成立的大灣區業務部將設於廣東，負責管理和推動大灣區業務發展，將通過跨業務協調內部資源、跨地區整合市場優勢，捕捉創新政策驅動的市場增長潛力。

  陳慶耀現任滙豐香港工商金融中小企業主管，他將於今年3月正式上任，屆時將領導大灣區業務部，加強與持份者的溝通和推進灣區的業務協作。他將直接向滙豐香港區行政總裁施穎茵和滙豐中國行長兼行政總裁王雲峰匯報。

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