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高鑫目標兩年雙位數增長

2021-02-02 列印
　　高鑫零售（6808）昨日公佈，截至去年底止的全年業績，純利按年增加1.34%，至28.72億人民幣，每股盈利30分。集團估計未來每年的資本開支為大約30至60億元，並會逐步提高，冀2021年業績能恢復至高單位數增長，於兩年後能達致雙位數增長。

  高鑫期內收入按年微升0.1%，至954.8億元；同店銷售按年升1%。去年集團開設4間新大賣場、3間中型超市及24間小型超市。團目標於今年開設約30至50間中型超市「中潤發」，以及開設200至300間小型超市「小潤發」。

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