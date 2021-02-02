中環IFC外望——傳友邦中策競購東亞壽險業務

東亞銀行（023）去年9月公布策略性檢討結果，決定啟動出售東亞人壽保險的流程，外電引述消息人士報道，友邦保險（1299）及獲鄭家純入股的投資公司中策集團（235）名列最後競購者之列，結果最快將於本月公布。



彭博社引述消息人士表示，友邦及中策集團已提交對東亞壽險業務的有約束力報價，從而進入談判的最後階段；出售結果最快可能於本月公布。但消息人士強調，其他競標者可能會出現，談判仍可能會延遲甚至破裂。早前市場曾有人分析，透過該項出售交易，東亞銀行或可獲得5億至6億美元（折合約38.8億至46.5億港元）。



友邦保險對此不予置評；東亞亦表示，不評論市場傳聞；中策集團暫未有回應。中策集團股價受消息刺激明顯，昨日急升15.61%，收報0.2元；友邦保險昨日收報96.15元，升2.56%；東亞銀行昨日收報17.18元，亦升2.14%。



澳門上月賭收挫60% 連跌16個月



隨著內地放寬入境措施，澳門賭收漸見改善。澳門公佈，今年1月博彩毛收入按年下挫逾6成，連跌16個月，惟跌幅較去年12月的65.8%，輕微收窄2.1個百分點；按月亦回升2.6%，表現為過去12個月以來最好。分析認為，澳門博彩收入已見底。



澳門博彩監察協調局昨公佈，2021年澳門1月份博彩毛收入錄80.24億澳門元，按年下降63.7%，跌幅少於市場預期的67%；而按月計算，則較上月回升2.6%。



京華山一研究部主管彭偉新表示，相信澳門賭收已見底，而內地入境放寬下，訪澳遊客錄得輕微上升，但短期的賭收表現仍要視乎旅客到澳門消費、娛樂的意欲，由於以往內地旅客一般會到港、澳兩地外遊，但現時本港仍未開關，仍難以估計農曆新年檔期的情況。他相信新年假期將至，濠賭板塊短期會受到投資者追捧。



高瞻