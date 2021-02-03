阿里季績略勝預期 經調整盈利增27%

期內集團收入2210.84億元人民幣，按年增長37%，主要由中國零售商業業務穩健收入增長，以及雲計算業務強勁收入增長所驅動。經營利潤則為490.02億元，按年增加24%；經調整EBITDA按年增長22%，至683.8億元；經調整EBITA按年增長21%，至612.53億元。中國零售市場流動月活躍用戶數達9.02億；年度活躍消費者達7.79億，單季淨增長2200萬。
雲計算收入飆50%
該季雲計算業務收入按年增長50%至161.15億元，主要由互聯網、零售行業和公共部門客戶收入強勁增長所推動。由於實現規模經濟效益，阿里雲首次實現經調整EBITA轉正。
阿里巴巴董事會主席兼首席執行官張勇在業績電話會議發言指，儘管螞蟻集團事件和針對阿里巴巴的反壟斷調查，給阿里巴巴發展帶來巨大的挑戰，但這是冷靜反思和提升自己的重要機會。
螞蟻前景仍不確定
張勇表示，由於最近中國金融科技監管環境的重大變化，螞蟻集團正在制訂整改方案，該方案還須履行監管部門程序。因此，螞蟻集團的業務前景和上市計劃存在重大的不確定性。目前尚無法全面準確評估這些變化和不確定性對阿里巴巴集團的影響。在螞蟻集團整改方案履行監管部門程序後，集團會與市場及時溝通。